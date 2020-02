Service Hörbuch – Monika Helfer: Die Bagage

Service Hörbuch – Pascal Mercier: Das Gewicht der Worte

Der Sohn einer Oxfordprofessorin und eines Juristen will von einer von ihm erwarteten Akademikerkarriere nichts wissen. Sein Interesse gilt dem Zauber der Sprachen. Sein Entschluss: Er will alle Sprachen erlernen, die am Mittelmeer gesprochen werden. | mehr