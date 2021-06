Service Hörbuch – Ewald Arenz: Der große Sommer

Friedrich Büchner, genannt Frieder, erinnert sich an den Sommer, als er sechzehn Jahre alt war. Damals durfte er wegen seiner schlechten Noten nicht mit in den Familienurlaub. Stattdessen sollte er sich bei den Großeltern in einer süddeutschen Stadt auf die Nachprüfungen vorbereiten.

Doch dieser Sommer, der für den Jugendlichen so öde beginnt, entwickelt sich zu einer ganz besonderen Zeit, in der er Freundschaft, Angst, die erste Liebe und auch ein Unglück erlebt. In anschaulichen und sehr sinnlichen Bildern beschreibt der Autor Ewald Arenz einen Wendepunkt im Leben eines Menschen, der diesen für immer verändert.

Der Schauspieler Torben Kessler liest den Text mit der passenden Mischung aus Einfühlung, Humor und Ernsthaftigkeit. Eine berührende und unterhaltsame Hörzeit mit Tiefgang, die aus dem prallen Leben schöpft und sich gut eignet für einen langen Urlaubstag am Strand oder in den Bergen.

Hörbuch

Ewald Arenz (2021): Der große Sommer, gelesen von Torben Kessler, DAV, 1 mp3 CD, 7 Stunden 35 Minuten, 21 Euro, ISBN 9783742418531.

Autorin: Renate Naber

Redaktion: Beate Wolff

Service Hörbuch ist eine Rubrik der WDR 5 Sendung Neugier genügt und ist dort jeden zweiten Montag zwischen 10.04 Uhr und 12.00 Uhr zu hören.