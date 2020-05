Service Hörbuch – Dave Eggers: Der größte Kapitän aller Zeiten

Die Glory, ein Passagierschiff, braucht einen neuen Kapitän. Die Wahl fällt ausgerechnet auf einen plumpen Typen mit gelber Feder im Haar. Der jeden verabscheut, der ihm intellektuell überlegen ist, und das sind alle.

Manche Schriftsteller winken mit Zaunpfählen, der Amerikaner Dave Eggers schwenkt den gesamten Zaun. Was immer der Mann, den er aufs Korn nimmt, je getan, gesagt, unterlassen hat, das tut, sagt, unterlässt dieser größte Kapitän aller Zeiten. Einige Einfälle sind originell: Der Mann mit der gelben Feder im Haar twittert nicht, er schreibt des Nachts seine Einfälle auf Wegwischtafeln im Speisesaal: Wen er über Bord werfen möchte, was er so denkt, und meistens irgendetwas Großartiges über seinen Penis.

Das Hörbuch ist durchaus unterhaltsam, aktuell, aber auch ein Beweis dafür, dass es schräge Satire immer dann schwer hat, wenn schon die Wirklichkeit schräg genug ist.

Hörbuch

Dave Eggers: Der größte Kapitän aller Zeiten. Ungekürzte Lesung mit Matthias Matschke. München: Der Hörverlag 2020. 2 CDs, 156 Minuten, ISBN: 978-3-8445-4043-7.

Autor: Wolfgang Meyer

Redaktion: Moritz Folk

