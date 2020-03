Service Hörbuch – Colson Whitehead: Die Nickel Boys

USA, Florida, Anfang der 1960er Jahre. Die "Nickel Boys" sind die jungen Strafgefangenen in einer Besserungsanstalt, dem "Nickel". Einer der Insassen ist der junge Afroamerikaner Elwood, dessen Geschichte Colson Whitehead exemplarisch erzählt.

Elwoods Gefängnisalltag besteht aus Schlägen und Erniedrigungen jeder Art. Colson Whitehead zeichnet ein erschreckendes Bild der Verhältnisse in der so genannten Besserungsanstalt, das umso eindrucksvoller wirkt, wenn man weiß, dass alle geschilderten Ereignisse des Romans auf tatsächlichen Geschehnissen basieren, denn der Autor hat Berichte und Zeugenaussagen zitiert. Das Ausmaß des Terrors im "Nickel" zeigen die zutage geförderten Knochen verscharrter Leichen viele Jahre später. Sie beweisen, dass die Jungen gefoltert und erschlagen oder erschossen wurden.

Der Schauspieler Torben Kessler liest den Roman "Die Nickel Boys" von Colson Wihitehead. Seine warme, freundliche Stimme federt ein wenig ab, was in diesem Roman an Grausamkeiten zu hören ist. Kesslers Erzählstimme gibt Sicherheit und Orientierung – und tröstet. Knapp sieben Stunden aufwühlende, aber sehr empfehlenswerte Hörzeit, die noch lange nachwirkt.

Hörbuch

Colson Whitehead: Die Nickel Boys, Aus dem amerikanischen Englisch von Henning Ahrens, Ungekürzte Lesung mit Torben Kessler, Hörbuch Hamburg, 6 CDs, 416 Minuten, 23 Euro.

Buchtipp

Colson Whitehead: Die Nickel Boys, aus dem Englischen von Henning Ahrens; Hanser Verlag, 224 Seiten, 23 Euro.

Autorin: Renate Naber

Redaktion: Moritz Folk

Service Hörbuch ist eine Rubrik der WDR 5 Sendung Neugier genügt und ist dort jeden zweiten Montag zwischen 10.04 Uhr und 12.00 Uhr zu hören.