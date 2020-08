Service DVD und Streaming – Schule schwänzen

Ferris macht Blau (1986)

Regie: John Hughes

Der charmante High-School-Schüler Ferris Bueller schwänzt die Schule wo er kann. Mit der gewonnen Zeit macht er sich nicht nur ein hedonistisches Leben, er hilft auch seinem Freund aus der Depression.

Blu-ray und DVD bei Paramount ab 4,86 Euro; im Streaming bei Amazon, Google Play Microsoft u.a. ab 2,99 Euro

How To Sell Drugs Online (Fast) #HTSDOF (seit 2019)

Regie: Philipp Käßbohrer, Matthias Murmann, Lars Montag, Arne Feldhusen

Der Computer-Nerd Moritz gerät in den Drogenhandel und startet einen erfolgreichen Internet-Shop für Dröhnungen aller Art. Für Schule ist da kaum noch Zeit, wenn es in der Netflix-Serie heißt "How To Sell Drugs Online (Fast)".

Serie mit jeweils 6 Episoden in 2 Staffeln (25‘-32‘) bei Netflix

