Service DVD und Streaming – Wann bin ich wer?

We Are Who We Are

Regie: Luca Guadagnino

Ein 14-jähriger Junge landet auf einer US-Militärbasis in Italien, weil seine Mutter dort die neue Kommandantin ist. Der Junge hadert mit der neuen Umgebung, findet als Außenseiter keinen Anschluss. Das ziellose Herumirren in einem Teenager-Leben, inszeniert von Luca Guadagnino als achtteilige Serie: "We Are Who We Are".

Serie mit 8 Episoden, im Streaming bei Starzplay, Blu-ray bei Dazzler Media ca. 24 Euro, hier nur Originalfassung

Call me By Your Name

Regie: Luca Guadagnino

Ein Junge verbringt den Sommer mit seinen Akademiker-Eltern in deren italienischem Landhaus. Die Langeweile endet, als ein gutaussehender, etwas älterer amerikanischer Student, Sommerpraktikant des Vaters, einzieht. Die ersten Liebeswirren eines Teenagers inszeniert als flirrendes Sommerdrama: "Call me By Your Name".

im Streaming u. a. bei Amazon Prime, Sky Store, Google Play, Sony, Blu-ray u. a. bei bei Thalia, Saturn, Amazon, ab ca. 6 Euro

Autor: Robert Bales

Redaktion: Jessica Eisermann und Valentina Dobrosavljević

