Service DVD und Streaming – Jane Campion: The Power of The Dog

The Power of the Dog (2021)

Regie und Buch: Jane Campion

Eine Witwe betreibt mit ihrem Sohn nach dem Tod des Vaters allein ein Restaurant im Wilden Westen. Der Western "The Power of The Dog" spielt in den 1920er Jahren. Ein Viehzüchter heiratet die Witwe und holt sie und ihren Sohn auf die Farm, die er mit seinem homophoben Bruder betreibt. Der Bruder – gespielt von dem Sherlock-Holmes-Darsteller Benedict Cumberbatch – wird zum Tyrannen gegen seine Schwägerin und ihren Sohn.

Jane Campions Spätwestern hinterfragt das Männlichkeitsbild des modernen Cowboys auf eindringlich-grausame Weise. Als dritte Frau in der Oscar-Geschichte, nach Kathryn Bigelow 2010 und Chloé Zhao 2021, erhielt Jane Campion die Auszeichnung für die beste Regie. Als erste Frau konnte sie damit in den beiden Hauptkategorien gewinnnen: für das Beste Originaldrehbuch (The Piano, 1993) und für Regie (The Power of The Dog, 2022).

Nach einer kurzen Zeit im Kino zur Zeit nur im Streaming bei Netflix verfügbar.

