Drei Mark siebzig kostete ein Fremdenzimmer im Sauerland um 1900. Mit Vollpension. Der Komfort hielt sich allerdings in Grenzen. Bett, Höckerchen, Schrank, Klo auf dem Flur, kein fließendes Wasser. Aber für manche Leute aus dem Ruhrgebiet war es das Paradies. Denn sie hatten gerade erst die Möglichkeit bekommen, mal so etwas wie Urlaub zu machen. So ein Zimmer ist nun in der Ausstellung "Das Paradies vor der Haustür" aufgebaut.

Große Schwarzweißfotos lassen die Besucher eintauchen in eine Welt, die mit heutigen Vorstellungen von Tourismus wenig zu tun hat. Wer zum Vergleich Bilder der heruntergekommenen Wohnbaracken sieht, in denen viele Menschen im Ruhrgebiet damals lebten, versteht den Unterschied.

Die gute Luft in Wanderkluft

Mit alter Wanderkluft und historischen Skiausrüstungen erinnert die Schau an die Vergangenheit. Frauen mussten beim Skifahren Röcke tragen, weil Hosen zu figurbetont wirkten. Die erste Jugendherberge der Welt wurde in Altena eröffnet. Als eine Wandergruppe bei starkem Regen Schutz in einer alten Schule suchte, kam jemand auf die Idee, billige Übernachtungen anzubieten.

Hinreißend schnuckelig ist ein winziger Wohnwagen aus der Nachkriegszeit. Kaum vorstellbar, dass sich Menschen dort hineingezwängt haben. Und Jochen Bludau, Chef der Karl-May-Festspiele in Elspe, erinnert im Video an die Zeit, als der legendäre Pierre Brice im Sauerland Winnetou spielte.

Doch die Ausstellung führt auch in die Gegenwart. Die Besucherinnen und Besucher können in eine heutige Gondel steigen, ebenso in einen Rennbob. Wer sich eine Videobrille aufsetzt, erlebt eine rasante Fahrt durch den Eiskanal.

"Das Paradies vor der Haustür" ist eine durchdachte und anregende Ausstellung, die auf unterhaltende Weise schlauer macht. Wer danach mehr Lust auf Sauerland hat, findet das heutige direkt vor der Tür des Arnsberger Museums.