Ruth Marten in Brühl

"Wir leben in einer stürmischen Collage, die sich ständig verändert", sagt Ruth Marten. Das erinnert an das Zitat von Oscar Wilde, dass das Leben die Kunst nachahme und nicht umgekehrt. Und es zeigt, in welcher Tradition Ruth Marten in Wahrheit zu verorten ist: In einem Zeichnerumfeld von Edward Gorey bis Robert Crumb, das sich dem Pop ebenso verdankt wie dem feinen Strich und Stich der Moderne ("The Unvarnished Truth, 2013/2014).