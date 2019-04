Intendant Olaf Kröck leitet zum ersten Mal die Ruhrfestspiele. Als einen der Höhepunkte des Festivals nannte Kröck die Produktion "What is the City but the People?" nach einer Idee des Konzeptkünstlers Jeremy Deller. Dazu werden in der Recklinghäuser Innenstadt am 4. Mai ausgewählte Bürger ihre Lebensgeschichten auf einem Laufsteg präsentieren. Am 9. Juni enden die Ruhrfestspiele.