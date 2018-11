Im Ruhr Museum in Essen ist am Sonntagabend (11.11.2018) die Sonderausstellung "Krieg. Macht. Sinn" eröffnet worden.

Die Galerieausstellung auf der 21-Meter-Ebene des Museums in der ehemaligen Kohlenwäsche des Weltkulturerbes Zollverein beleuchtet unterschiedliche Sichtweisen auf Kriege. Anlass der von der EU geförderten Schau ist das Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren.

Soldatenhelme, Uniformteile und Original-Dokumente

Bis zum 30. April präsentiert das Museum 220 Exponate von rund 50 Leihgebern. Zu sehen sind unter anderem Soldatenhelme, Uniformteile und Waffen, Fotografien, Plakate und Filme.

Auch Original-Dokumente wie der Friedensvertrag von Brest-Litowsk, das Manuskript des Romans " Im Westen nichts Neues " von Erich Maria Remarque sowie Kriegstagebücher von Ernst Jünger werden gezeigt. Computerspiele lassen die Besucher in die Rolle von Bomberpiloten schlüpfen.

Bis zu den Kriegen des 20. Jahrhunderts

Die Exponate und Texte stellten die unterschiedlichen Interessen, Motivationen und Sinndeutungen der Beteiligten an Kriegen, Vertreibungen und Genoziden in all ihrer Widersprüchlichkeit dar, sagte Museumsdirektor Heinrich Theodor Grütter.

Ausgehend vom Ersten und Zweiten Weltkrieg nimmt die Ausstellung auch weitere Kriege des 20. Jahrhunderts wie die Konflikte im früheren Jugoslawien, die westliche Intervention in Afghanistan und den gegenwärtigen Krieg in Syrien in den Blick.

