"Ich bin keine Fotografin, die von Kriegsgebiet zu Kriegsgebiet springt" , wehrt sich Alice Martins gegen ein gängiges Klischee. Die Brasilianerin reist seit 2012 immer wieder nach Syrien. Hier hat sie mutmaßliche IS -Terroristen fotografiert, die in einem von kurdischen Streitkräften kontrollierten Gefängnis in der Stadt al-Hasaka inhaftiert sind. Alice Martins hofft, dass sie Syrien einmal im Frieden fotografieren kann. Die Reportage, in der sie über ihre Erfahrungen berichtet, heißt im Bildband 2020 weiterhin "Nicht als Zerstörung".