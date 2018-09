Alles digital? - Photokina 2018 startet mit neuem Konzept

Seit Jahren befindet sich die Branche in der Krise. Hauptgrund: Die private Fotografie konzentriert sich zunehmend auf Smartphones. Die sind jetzt schon um Welten besser als die ersten digitalen Kameras zu Beginn der Nuller Jahre. Um das Interesse des Publikums wachzuhalten und neue Zielgruppen zu erschließen versucht die Photokina den Messebesuch durch viele Events für ein breites Publikum interessanter zu machen. Wenn schon das Interesse an den Kameras nachlässt - Kirmes funktioniert immer.

Fotos als Teil der Social-Media-Sprache

"Natürlich muss ich immer ein Auge auf die neue Technik haben", meint Fotojournalist Christoph Bangert. "Im Grunde hat sich aber an dem, was ein Foto ausmacht, seit hundert Jahren nicht viel geändert." Geändert haben sich nur die Verbreitungswege. Im Kontext der sozialen Medien sind Fotos Teil der Sprache geworden. Man kommuniziert alltäglich in Bildern. Und wenn man dann doch einmal ein Bild aus der digitalen Welt in die reale holen möchte, ist dies dank hochauflösender Drucker kein Problem mehr. Eine ganze Themenlandschaft der Messe widmet sich dem, was nach dem Fotografieren geschieht. Das Entwickeln, das heutzutage zumeist nur noch ein Ausdrucken ist.

VR-Brille im Einsatz

Wohl einfach noch ein bisschen zu teuer, um sich wirklich durchzusetzen, aber voll im Trend: VR -Brillen. Mit Preisen bis zu 700 Euro sind sie nicht wirklich erschwinglich für jedermann. Neben dem Preis gibt es auch noch einige Kinderkrankheiten auszubessern. Einige Nutzer klagen über Schwindelgefühle. Außerdem kann man sein virtuelles Erlebnis meistens nur mit Hilfe von Controllern in der Hand steuern und nicht mit Kopfbewegungen, die eine viel realistischere Erfahrung liefern könnten.

Zukunft der Museen mit Virtual Reality?