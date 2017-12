"Wegwendung von der ursprünglichen Musik"

WDR: Innovationskraft und Entwicklungsfähigkeit einer Tradition sind zwei wichtige Punkte für die Anerkennung als Kulturerbe. Wo sehen Sie Entwicklungsfähigkeit bei der Orgel?

Göttert: Ich bin da etwas vorsichtig. Die Orgel hat eine lange Zeit der stürmischen Entwicklung hinter sich. Sie hat mehrere Höhepunkte erlebt, etwa im Barockzeitalter oder in der Romantik und ist heute ein mehr oder weniger ausgereiftes Instrument. Was man im Augenblick macht, ist Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Elektronik – und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so gesund ist für die Orgel. Denn das bringt auch eine gewisse Wegwendung von der ursprünglichen Musik mit sich.

WDR: Aber liegt nicht gerade auf dem Gebiet der Musik die Innovationskraft der Orgel?

Göttert: Sicher, man kann auf der Orgel alles machen. Es gibt sehr gute Musiker wie Barbara Dennerlein, die ganz tolle Jazzmusik auf der Orgel macht – oder Wayne Marshall. Wenn der sich an die Orgel setzt, dann wird das Spiel von Jazzrhythmen befruchtet. Es gibt auch Popmusik auf der Orgel. Für mich ist die Orgel aber auch ein klassisches Instrument. Sie können ja mal Lang Lang fragen oder entsprechende andere Musiker, ob die Lust haben, von ihrem klassischen Repertoire abzugehen. Die werden Ihnen sagen, dass sie dazu keine Lust haben – und dass es ein Publikum gibt, das auch diese klassischen Traditionen hören will.

Das Gespräch führte Conny Crumbach.