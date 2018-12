Auftritt mit dem WDR-Rundfunkchor

Am Samstag waren fünf Chöre in der Finalshow des WDR-Casting-Wettbewerbs gegeneinander angetreten. Der Gewinner "Bonn Voice" bekommt ein Preisgeld von 10.000 Euro und darf mit dem WDR-Rundfunkchor in seiner Heimatstadt auftreten. Als besondere Überraschung verkündete Moderator Marco Schreyl, der Sieger werde im kommenden Jahr nach Göteborg zum Wettbewerb "European Choir of the Year" reisen.

Die Gewinner aus Bonn überzeugten Zuschauer mit ihrer Interpretation von "Ein neues Weihnachtslied". Zuvor hatten die Sänger und Sängerinnen schon die Jury mit seiner vielfältigen Song-Auswahl überrascht.

