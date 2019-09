Diese Fotografie von "The Band" brachte Seeff den Durchbruch. Er war gerade aus Südafrika wegen der Apartheid nach New York ausgewandert und sollte die Fotos von Bob Dylans Band in Woodstock machen, verfuhr sich aber im Rechtsverkehr. Mit fünf Stunden Verspätung und zu wenig Filmen kam er an. In der einzig gelungenen Aufnahme der Fotosession machte er dazu einen Anfängerfehler: Das Blitzlicht spiegelt sich in der Scheibe. Seeff dachte, dass seine Karriere vorbei war, bevor sie begonnen hatte. Wochen später erfuhr er, dass "The Band" die Aufnahme liebte und sie als Posterbeilage im nächsten Album millionenfach erscheinen würde.