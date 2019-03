"Exil ist harte Arbeit". Nil Yalter in Köln

Um ihre Themen zu vermitteln griff Yalter von Beginn an auf die jeweils aktuellsten Medien zurück. Als erste Künstlerin in Frankreich experimentierte sie in den 1970er Jahren mit Videotechnik. Eindrucksvolles Beispiel hierfür ist "The Headless Woman or The Belly Dance" (1974), in dem sich Yalter einen Text über verdrängte Sexualität auf den Körper schrieb – um diesen dann in Bauchtanzbewegungen zu schwingen.