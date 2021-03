Komponisten wie Karlheinz Stockhausen, John Cage, Pierre Boulez, György Ligeti oder Maurizio Kagel ging es seit der Nachkriegszeit darum, bisher nie gehörte Klänge zu erzeugen und völlig neue Tonzusammenhänge zu komponieren – also zu einer "unerhörten" Musik zu finden, die von Regimen und Ideologien nicht instrumentalisiert werden konnte. Was später im wüsten Techno mündete, nahm hier ganz seriös Gestalt an. Im Bild: der erste Studioleiter Herbert Eimert.