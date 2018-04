Sting und Shaggy am 17. April in der Kölner Kulturkirche

Der ehemalige Sänger der britischen Band "The Police", Sting und der international bekannte Reggae-Musiker Shaggy werden am 17. April 2018 ein exklusives Radiokonzert bei WDR 2 spielen. Das Besondere am Event in der Kölner Kulturkirche ist, dass die beiden Stars in einer Talkrunde, auch über sich und ihre Musik sprechen werden.