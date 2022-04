Geboren und aufgewachsen im mittelenglischen Leicester, treibt er sich nach dem Schulabschluss in der dortigen Musikszene herum. 1966 landet er schließlich bei The Family, die 1967 ihre erste Single "Scene Through The Eye Of A Lens" veröffentlichen. Der Sound der Band ist anspruchsvoll und durchaus innovativ. The Family verbinden Blues-Wurzeln und harten Rock mit Folk und psychedelischen Klängen, integrieren rockuntypische Instrumente wie Saxophon und Violine und nehmen so vieles von dem vorweg, was später als "Progressive Rock" bezeichnet wird.