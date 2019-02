Der Bandname Dick Brave & The Backbeats ist natürlich eine Verbeugung vor Nick Cave & The Bad Seeds. Doch musikalisch orientiert sich Sasha mit seiner Band am klassischen Rock'n'Roll-Sound der 50er und 60er – inklusive einer Coverversion von Bobby Vees " Take Good Care Of My Baby ". Anfangs nur als Spaßprojekt für eine Weihnachtsfeier gegründet, konnten Dick Brave & The Backbeats schnell große Erfolge feiern.