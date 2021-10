Popkultur-Förderpreise in Köln verliehen

Der Preis wird von dem NRW -Kultursekretariat und dem Landesmusikrat NRW vergeben und gilt als einer der wichtigsten und höchstdotierten deutschen Popkultur-Förderpreise. Traditionell wird er in zwei Kategorien verliehen. In der Kategorie "Outstanding Artist" konnte die Bonner Rapperin "Die P" den mit 10.000 Euro dotierten Preis gewinnen. Der mit 2.500 Euro dotierte Newcomer-Preis ging an die Düsseldorferin Donia Touglu. Mit dem Wettbewerb will die Landesregierung den Standort Nordrhein-Westfalen in der Popmusik stärken.