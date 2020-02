Vorab erscheint die Singleauskopplung "Another Brick In The Wall, Part 2". Die von Kindern gesungene Zeile "We don't need no education" wird schnell zur Hymne der antiautoritären Linken. Innerhalb von zwei Monaten verkauft sich die Platte eine Millionen mal. Auch in Deutschland trifft das Stück einen Nerv und verweilt ab dem 4. Februar 1980 für drei Wochen an der Spitze der deutschen Charts.