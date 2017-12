Auch beim legendären Monterey-Pop-Festival, das im Juni 1967 in Kalifornien stattfindet, ist Redding mit von der Partie. Neben ihm spielen dort unter anderem The Who, Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Byrds, Simon & Garfunkel, The Animals, Jefferson Airplane, Grateful Dead und The Mamas & The Papas. Anfang Dezember 1967 geht Redding ins Studio. Er nimmt den Song "(Sittin' On) The Dock Of The Bay" auf, der ihm auf einem Hausboot in San Francisco einfällt.