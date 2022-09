Am 3. Februar 1959 stürzte das kleine Flugzeug wenige Minuten nach dem Start in der Nacht in ein Kornfeld im US-Bundesstaat Iowa. Vermutlich war es ein Pilotenfehler, alle vier Insassen starben. Es war der "Tag, an dem die Musik starb" – "Day the music died", dem Don McLean im Song "American Pie" ein Denkmal setzte. Denn auch Jiles "The Big Bopper" Richardson und Gitarrist Ritchie Valens ("La Bamba") saßen mit im Flugzeug.