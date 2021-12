Auch auf die Musik der Stones hat Faithfull einen gewissen Einfluss. Sie empfiehlt Jagger Michail Bulgakows Roman "Der Meister und Margarita", der sich davon zu "Sympathy For The Devil" inspirieren lässt. In den Texten von "You Can't Always Get What You Want" und "Wild Horses" verarbeitet Jagger die Chaos-Beziehung der beiden, in der Drogen und Exzesse eine immer größere Rolle spielen.