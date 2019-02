WDR: Sie sind kurz vor Beginn eines schrecklichen Krieges geboren worden. Ihr Vater Pole, die Mutter Wuppertalerin. Aufgewachsen zwischen zwei Welten in Nazideutschland. Wie haben Sie das damals erlebt?

Janowski: Ich bin 1939 in Warschau zur Welt gekommen. Meine Mutter wollte sich im Sommer hier in Wuppertal erholen und im Herbst wieder mit mir als Baby zurück nach Warschau. Dann kam der Einmarsch der Hitler-Truppen nach Polen und damit war es mit dem Zurückkommen nach Warschau vorbei. Ich bin dann eben hier in Wuppertal in diesem Häuschen aufgewachsen.

Kindheitserinnerung: Fliegerangriffe