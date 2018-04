" Das war im Anfang natürlich so, dass die Essener in Essen ins Konzert gegangen sind und die Dortmunder in Dortmund und die Duisburger in Duisburg, aber kaum ein Duisburger in Dortmund ", so Intendant Ohnesorg. " Und das hat sich in den letzten zehn Jahren enorm geändert. Es gibt viele Menschen, die mit uns reisen. "

Nach einem WDR-3-Hörfunkbeitrag von Markus Bruderreck.

Konzerte des WDR Sinfonieorchesters beim Klavier-Festival Ruhr: