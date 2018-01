Genauso wie der "Folsom Prison Blues", in dem Cash die Zeile "I shot a man in Reno / Just to watch him die" ("Ich erschoss einen Mann in Reno / Einfach nur, um ihn sterben zu sehen") singt, die ihm einiges an Ärger, aber auch Ansehen einbringt. Radiosender und TV-Stationen zensieren die Nummer, während sie bei seinem Publikum seinen Status als "Outlaw" festigt.