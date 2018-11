Musikalisches Offenbach-Jahr 2019: "Yes, we CanCan"

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres enthüllte Offenbach-Experte Dr. Ralf-Olivier Schwarz die Neuentdeckung eines musikalischen Familienalbums der Offenbachs. Erstmals werde damit die Hausmusik-Tradition in einer jüdischen Familie des frühen 19. Jahrhunderts deutlich, sagte Schwarz am Montagabend (26.11.2018) bei einer Pressekonferenz in Köln. Zudem sei auch das früheste Werk Offenbachs gefunden worden, das er bereits 1831, also mit zwölf Jahren, komponiert hatte. Die Veranstalter des Jubiläumsjahres - die Kölner Offenbach-Gesellschaft, die Stadt Köln und das Kulturradio WDR 3 - stellen ihr Programm unter das Motto "Yes, we CanCan".

Offenbach gilt als Erfinder der Operette

Offenbach (1819-1880)

Der Cellist Jacques Offenbach hat nicht nur 75 Kompositionen für sein Instrument verfasst, sondern gilt auch als Erfinder einer ganz eigenen Spielart - der Operette. Mit seiner Tanznummer Cancan aus "Orpheus aus der Unterwelt" und der Barcarole aus "Hoffmanns Erzählungen" hat er Musikgeschichte geschrieben. Mit 14 Jahren war er nach Paris gegangen, wo er sich von Jakob zu Jacques umbenannte und ein eigenes Theater aufbaute. Der Vater der Familie war Kantor der jüdischen Gemeinde in Köln.

WDR 3 Geburtstagskonzert mit Dominque Horwitz

dhdfhdh

Das Kulturradio WDR 3 feiert Offenbach unter anderem mit einem Konzert zu seinem 200. Geburtstag am 20. Juni im WDR Funkhaus. Das Programm hat der Schauspieler Dominique Horwitz gestaltet, unter dem Titel "Ô Nuit d’Amour".