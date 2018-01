WDR 3: Sie haben zunächst Komposition studiert, wie sind Sie dann auf das Dirigieren gekommen?

Pishkar: Ich würde sagen, ich habe drei verschiedene Etappen gehabt. Den erste Schock in der klassischen Musik, wo ich mich innerlich dafür entschieden habe, Dirigent zu werden, den hatte ich mit zwölf Jahren bei Gustav Mahler. Ich hatte ihn zufällig gehört und kann mich immer noch an diesen Moment erinnern, wo ich fassungslos schockiert war und dachte: " Ich muss es tun. " Die zweite Etappe kam über das Unterrichten von Kindern, die ich leiten musste und so ein Gefühl für das Leiten bekam.

Und die dritte Etappe kam später nach dem Kompositionsstudium, wo ich auch Erfahrungen mit einem eigenen Junior-Orchester sammelte. Da hat sich das Gefühl bestätigt, dass das Dirigieren mit einem großen Universum zu tun hat, wo viele andere Künste, die Musikgeschichte, die menschliche Geschichte eine große Rolle spielen. Genau diese Gesamtheit kann ich im Dirgieren finden und weiter fortsetzen.

WDR 3: Und warum sind Sie dann nach Deutschland, genauer nach Düsseldorf, gekommen?

Pishkar: Es war immer ganz klar, dass ich nach Deutschland wollte. Das Fach Dirigieren gibt es im Iran zum Beispiel gar nicht. Meine Schwester war bereits früher als ich in Europa. Sie hat mir damals gesagt, ich solle unbedingt nach Deutschland. Es gibt hier viel mehr Möglichkeiten. Auch kleinere Städte haben hier renommierte Hochschulen mit sehr guten Professoren. Ich habe mich dann für verschiedene Hochschulen beworben und in Düsseldorf die Aufnahmeprüfung bestanden. Das war eine der besten Entscheidungen meines ganzen Lebens.

Das Interview führte WDR-3-Moderatorin Nele Freudenberger.