Laurens Hammond, der am 11. Januar 1895 in der Nähe von Chicago zur Welt kam, interessierte sich schon früh für technische Apparaturen. Er studierte Ingenieurwissenschaften, arbeitete in einem Schiffswerk und tüftelte stets an eigenen Ideen. So erfand er ein spezielles Federrückholsystem für Uhren und eine 3D-Technik für Kinos. Seine größte Erfindung meldete er im Januar 1934 an: eine elektromechanische Orgel.