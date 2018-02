Guildo Horn ist 55

Die Stadt Wesel verlieh ihren Karnevalsorden "Esel von Wesel" in diesem Jahr an Guildo Horn. Der Sänger habe die Stadt Wesel unaufgefordert und äußerst publikumswirksam bekannter gemacht, so die Erklärung der Präsidentin des Närrischen Parlaments von Wesel. In seinen Weihnachtskonzerten erzählt Guildo Horn musikalisch die Geschichte des Esels "In der Krippe". Und am Ende des Liedes fragt Guildo Horn jedesmal, wo der Esel denn herkomme, worauf das Publikum antwortet: "Wesel!"