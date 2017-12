Alberto Ferro gewinnt Bonner Klavierwettbewerb

Ein langer Konzertabend mit den Aufführungen von Beethovens 2., 3. und 4. Klavierkonzert brachte am Samstag (09.12.2017) die Entscheidung: Ferro gewinnt nicht nur die Competition. Zugleich gingen an ihn auch der Publikumspreis, der Beethoven-Haus-Preis und der erstmals ausgelobte Preis des Livestream-Publikums.

Der Ausrichter des Klavierwettbewerbs, der Bonner Telekom-Konzern, hatte alle Auftritte der 24 Teilnehmer aus 17 Staaten live im Internet übertragen. Die internationale Jury setzte den feinsinnig spielenden Japaner Tomoki Kitamura auf Platz 2. Dritte wurde die kühn und brillant auftretende Südkoreanerin Ho Jeong Lee.

Spielweise mit "Italianità" gewinnt

Jury der Beethoven Competion mit Preisträger Ferro ( 4. v. li.)

Alberto Ferro hatte Glück und bekam das beliebte 4. Klavierkonzert G-Dur Ludwig van Beethovens zugelost. Nach Filippo Gorini im Jahr 2015 gewinnt damit erneut ein Italiener in Bonn.

Überzeugend: Ferros formale Sicherheit, die klaren Strukturen und gleichzeitig seine Klangsensibilität und Emotionaltät, die ein Jurymitglied mit dem Wort "Italianita" zusammenfasste. Bereits bei seinen Soloauftritten am Flügel und der Kammermusik überzeugte er – von Bach über Beethoven, Schumann, Mendelssohn und Liszt bis zu Alban Berg.

Gewinner Alberto Ferro ist Klavierstudent am Istituto Bellini in Catania. Er tritt am kommenden Samstag in der Beethoven-Nacht des Bonner Beethoven Orchesters auf und spielt danach auch schon eine Konzerttournee. Außerdem sind dem erst 21-Jährigen jetzt schon weitere Klavierabende in Bonn sicher, dem Geburtsort des Komponisten Ludwig van Beethoven.