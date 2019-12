Noch bis 12 Uhr abstimmen

Die 1LIVE Krone ist ein Hörerpreis, bei dem die 1LIVE -User in sieben Kategorien aus den Nominierten ihren Favoriten wählen können. Pro Kategorie gewinnt derjenige Künstler, der bis zum 05. Dezember um 12 Uhr die meisten Stimmen bekommen hat. Gekürt werden unter anderem die "Beste Single", die "Beste Band" oder der "Beste Dance Act".

Die meisten Kronen seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2000 hat Clueso gesammelt. Der 39-jährige deutsche Musiker, Produzent und Autor räumte bereits siebenmal ab.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Im Radio, TV und Stream live dabei sein

Die Preisverleihung findet ab 20.15 Uhr in der Bochumer Jahrhunderthalle statt. Die Show wird im Radio bei 1LIVE , im WDR -Fernsehen und im Livestream auf 1LIVE .de übertragen. Der Stream vom Roten Teppich startet schon um 17:30 Uhr.

Sonderpreis für Robert-Enke-Stiftung

Der Sonderpreis der 1LIVE Krone geht in diesem Jahr an die Robert-Enke-Stiftung. Es sei wichtig, das Thema aus der Tabuzone zu holen, so der WDR-Sender. Die Organisation bietet Aufklärung und Hilfe zum Thema Depression an. Überreicht wird der Preis, mit dem Künstler von 2000 bis 2009 für ihr Lebenswerk geehrt wurden, im Rahmen der Veranstaltung am Donnerstagabend. Moderiert wird die Show - wie schon im Vorjahr - von Luke Mockridge.

Stand: 04.12.2019, 19:45