WDR 3: Was jetzt als Echo-Eklat bezeichnet wird, ist das für Sie ein Eklat?

Farid Bang (links) und Kollegah

Falk Schacht: Natürlich ist das ein Eklat. Im Moment sind wir in so einer Phase, in der sich jetzt alle positionieren. Eigentlich müsste man ihnen die Frage stellen, warum positioniert ihr euch erst jetzt und nicht vor der Echo-Vergabe. Auch die Plattenfirma Bertelsmann, die jetzt etwas gegen Antisemitismus plant. Das ist ja jetzt kein ganz neues Thema. Das ist so eine Art Schutzmechanismus, den man hochfährt.

WDR 3: Am Beispiel eines Lehrers hat sich gerade gezeigt, dass seine Schüler noch nicht einmal wussten, was Auschwitz überhaupt ist. Er hatte mit seiner Klasse über die Texte der Echo-Gewinner gesprochen. Das Problem liegt also doch tiefer, in einer desinformierten Jugend, oder?