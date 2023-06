Zuletzt standen Depeche Mode in Düsseldorf vor zehn Jahren auf der Bühne, das letzte Deutschland-Konzert ist fünf Jahre her. Das Wiedersehen am Sonntagabend (04.06.2023) am Rhein ist ein Fest: Rund 45.000 Fans genießen einen lauen Sommerabend, besten Sound und einen grandiosen Dave Gahan im ausverkauften Stadion.