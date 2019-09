Auftaktkonzert zum Bonner Beethovenfest

Das Konzert wurde im WCCB aufgeführt. Am Samstag gab es bis zum frühen Abend in der Bonner Innenstadt Konzerte von jungen Musikern.

Aufführungen an sechs verschiedenen Orten

Das Programm „Bühne frei für Beethoven“, gibt es seit 15 Jahren. In diesem Jahr machen fast 1.500 Kinder und Jugendliche aus den verschiedenen Musikschulen Bonns mit. Sie musizieren an sechs Orten in der Stadt; an drei der Bühnen stehen die Zuhörer open-air, bei den anderen sind sie überdacht, zum Beispiel in einer Kirche oder auch im Beethovenhaus.

Das Repertoire reicht von gesungenen Soloarien über Chormusik, vom Gitarrenvirtuosen bis zur Orchesteraufführung. Für jeden Geschmack sollte also was dabei gewesen sein. Dass diese Konzerte bei den Kindern und Jugendlichen der Musikschulen besonders beliebt sind, zeigt die Tatsache, dass einige Teilnehmer ihren Urlaub unterbrochen oder verschoben haben, um mitzumachen, erzählte ein begeisterter Lehrer.

Regen tut Konzert keinen Abbruch

Und dass auch die Zuhörer großen Spaß an den Konzerten hatten, zeigte sich deutlich auf dem Bonner Münsterplatz. Als zwischendurch ein heftiger Regenschauer während eines Konzertes niederging, spannten die meisten der Gäste ganz entspannt ihre Regenschirme auf und ließen sich keinen Takt der Orchestermusik entgehen.

