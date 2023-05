Politisch und poetisch, engagiert und emotional: Diese Mischung sorgt Mitte der 80er für den weltweiten Durchbruch von U2. Songs wie "Pride", "With Or Without You" oder "Where The Streets Have No Name" werden Megahits. Millionenfache Plattenverkäufe, ausverkaufte Hallen und Stadien – an U2 kommt man als Rockfan damals kaum vorbei.