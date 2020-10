"Satisfaction", "Paint It Black", "Ruby Tuesday" - die Stones schreiben einen Hit nach dem anderen. Wyman selbst ist am Songwriting so gut wie gar nicht beteiligt. In all den Jahren erscheint gerade mal ein von ihm geschriebenes Lied auf einem offiziellen Stones-Album: "In Another Land" auf "Their Satanic Majesties Request" (1967). Zwar behauptet er später, dass das weltberühmte "Jumpin' Jack Flash"-Gitarrenriff eigentlich von ihm stamme. Offiziell zugeschrieben wird der Song aber Jagger und Richards.