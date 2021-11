Mitte bis Ende der 70er hat Garfunkel die beste Phase seiner Solo-Karriere: Mit "Bright Eyes", "I Only Have Eyes For You" oder "Since I Don't Have You" gelingen ihm ein paar Hits, er arbeitet mit James Taylor, David Crosby und Graham Nash. Doch es ist wie mit dem Hasen und dem Igel: Egal, was Garfunkel auch anstellt, Paul Simon ist ihm immer ein paar Schritte voraus. Im Vergleich zu seinem alten Freund, der auch solo eine Superstar-Karriere hinlegt, nehmen sich Garfunkels Erfolge bescheiden aus.