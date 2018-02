1968: Ein fantastischer Rock-Jahrgang

Glamrock ist zwar ein typisches musikalisches Phänomen der 70er, doch die Bands hinter dem bunt glitzernden Sound haben meist schon ein paar Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Auch The Sweet gründeten sich schon 1968 und hatten ein paar Jahre Zeit, in Ruhe an ihrem Stil zu feilen, bis sie mit Hits wie "Ballroom Blitz", "Fox On The Run" oder "Wig-Wam Bam" zu Superstars wurden.