Und besonders aufhorchen ließ mich der Umstand, dass er aus einem sehr armen Elternhaus stammte und ein Stipendium bei den Wiener Sängerknaben hatte. Aber nach nur zwei Jahren ist er rausgeflogen und es ist nicht so recht herauszufinden, warum das passiert ist.

Der Komponist Franz Schubert

Das ist natürlich nur eine Hypothese, aber ich glaube, dass die Kinder in der Zeit um 1814 in solchen Institutionen nicht unbedingt besser behandelt wurden als heutzutage, so dass es für mich nahe liegt, dass Franz Schubert den "Erlkönig" aus einer persönlichen Expertise heraus für die Vertonung gewählt hat.

WDR: Da könnte man zu Recht sagen, das ist völlig spekulativ. Ist es möglicherweise dieses zusätzliche Wissen, dass man über die Musik hat, was die Verbindung zur Musik stärkt, was einem die Möglicheit gibt, in Resonanz zu treten mit der Musik?

Peer Abilgaard: Das ist natürlich auch spekulativ, aber wir Psychiater leben ja davon, dass wir Hypothesen anbieten und die Menschen entscheiden, ob sie die nützlich finden, ohne Anspruch auf Wahrheit. Aber die Neurowissenschaftler haben ja vor 20 Jahren diese unglaubliche Entdeckung der Spiegelneuronen gemacht. Diese besagt, dass wir fast alle in unserem Gehirn, die Fähigkeit zum Einfühlen und Mitfühlen haben.