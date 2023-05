Auch "Listen to Your Heart", "It Must Have Been Love" und "Joyride" wurden zu großen Hits. In den Schaffenspausen von Roxette produzierte Marie Fredriksson ihre eigenen Alben mit selbst geschriebenen Songs. Dafür wurde sie dreimal als beste Sängerin Schwedens ausgezeichnet. Ihre bislang erfolgreichste Solo-Single war die Ballade "Tro" ("Glaube").