Erschreckend wirklich: "Unheimlich real" in Essen

Vergleichbar mit der "Neuen Sachlichkeit" in Deutschland, wandte sich auch die Malerei in Italien nach dem Ersten Weltkrieg wieder der Wirklichkeit zu, aber auf eine hyperrealistisch verzaubert wirkende Art und Weise. Diese "Rückkehr zur Ordnung" lässt auf den Bildern die Zeit – und bisweilen auch das Blut in den Adern der Betrachter – gefrieren. "Unheimlich real" ist also genau der richtige Titel (Baccio Maria Bacci, "Nachmittag in Fiesole", 1926-1929).