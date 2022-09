Das Buch ist brandneu. Ingrid Noll, inzwischen topfitte 86 Jahre alt, wird zum ersten Mal bei "Mord am Hellweg" aus ihrem neuen Krimi "Tea Time" lesen. Es geht um junge Frauen mit speziellen Macken, die einen Club gründen. Humor und Spannung sind an allen Abenden bei Europas größtem Krimifestival gefragt. Zur zehnten Ausgabe von "Mord am Hellweg" geben sich die Stars das Lesezeichen in die Hand.

Deutschlands Thrillerkönig Sebastian Fitzek ist ebenso dabei wie Tess Gerritsen aus den USA . Martin Walker führt wieder kulinarisch und kriminell in die schönsten Gegenden Frankreichs, der Grieche Petros Markaris wühlt in politischen Abgründen. Viele dieser Lesungen haben eine musikalische Umrahmung, manchmal gibt es Menüs zum Mord. Besonders spannend sind die vielen Abende, an denen mehrere Autorinnen und Autoren auftreten.

Wer es ganz waghalsig mag, kann auch ein Blind Date buchen. Dann erfährt das Publikum erst am Abend selbst, wer da liest. In Höhlen, Grotten und Saunalandschaften werden Krimis präsentiert. Und der sehr humorvolle Österreicher Bernhard Aichner gestaltet einen Krimi-Kater-Brunch.

Natürlich kann man an allen Abenden den Autorinnen und Autoren persönlich begegnen und sich ihre Bücher signieren lassen. Unter dem Titel "Jubiläumsmorde" ist ein Band mit Kurzgeschichten erschienen, die in der Hellweg-Region spielen. Nächsten Montag werden Ben Aaranovich, Gisa Pauly und Jürgen Kehrer in Hamm persönlich ihre kriminellen Fantasien über Westfalen präsentieren.