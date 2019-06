Tausende Besucher haben am Pfingstwochenende auf Musikfestivals in Nordrhein-Westfalen gefeiert. Das 48. Moers Festival für improvisierte Musik begeisterte mit rund 250 Musikern aus 26 verschiedenen Ländern in rund 130 Konzerten. Laut Veranstalter kamen rund 30.000 Besucher nach Moers. Damit seien die Erwartungen an Besucherzahlen übertroffen worden.

Letzte Konzerte am Montag