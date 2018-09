Irritation in der Hotellobby

Leute sitzen in der Lobby eines modernen Hotels. Sie lesen Zeitung, fragen nach Post, trinken etwas, beobachten einander. Ein Mann stürzt herein und will unbedingt ein Zimmer haben, ein teures, und er möchte auch am Abend teuer essen. Der Anzug schlottert an seinem Leib. Der Buchhalter Herr Kringelein ist todkrank. Nun will er sein über Jahrzehnte hinweg mühsam erspartes Geld auf den Kopf hauen und sich endlich etwas leisten.

Illustre Gäste in nüchternem Ambiente

Er trifft auf seinen Chef, dem Kringelein zeigen will, dass er sich auch ein tolles Hotel leisten kann. Er trifft auch auf einen verarmten Baron, der sich als Fassadenkletterer und Dieb sein Dasein verdient, ebenso wie auf einen Militärarzt mit zerfetztem Gesicht und eine junge attraktive Frau, die weiß, dass sie ihre Jugend und Attraktivität möglichst gewinnbringend einsetzen muss. Weil das ihr Kapital ist. Vicki Baum erzählt in "Menschen im Hotel" vom Überlebenskampf und der Einsamkeit.

Plüsch und Nostalgie sucht man im Bühnenbild vergebens. Das Hotel in Sönke Wortmanns Inszenierung ist ein kalter Bau von heute. Aber die Kostüme erinnern an die zwanziger Jahre.

Theater der großen Gefühle mit ein bisschen Ironie

In den Menschen im Hotel steckt eine enorme Lebensgier. Der adelige Dieb und eine alternde Ballettänzerin, die er eigentlich bestehlen will, verlieben sich ineinander. Und auch der kranke Buchhalter findet eine Gefährtin, die zu ihm halten will.

Die neue Bühnenfassung von Stephan Kaluza hält geschickt die Waage zwischen Edelboulevard und Tragödie, großen Gefühlen und bissiger Ironie. "Menschen im Hotel" scheint immer noch das Potenzial zu einem Theater-Blockbuster zu haben.