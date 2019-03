Die Mutter ist eine Untote, die Oma eine Hexe und alle ziemlich wahnsinnig. "The Addams Family" hat der Zeichner Charles Addams erfunden, um die ideale amerikanische Familie durch den Kakao zu ziehen. Sich zu quälen ist für Kinder und Eltern das höchste Zeichen der Zuneigung. Doch nun ist die düstere Tochter Wednesday in den Wonnen der Pubertät. Sie hat sich in einen jungen Mann verliebt. Einen hübschen, braven Jungen aus einer Spießerfamilie, die auch noch aus Bielefeld kommt.

Silke Dubilier (Morticia Addams) mit dem Opernchor

Makabrer Humor mit viel Herz

Das steht so natürlich nicht im amerikanischen Musical. Aber Regisseur Götz Hellriegel und das mit Volldampf spielende und singende Ensemble haben einige schöne Gags dazu erfunden. Gesamtschulen bekommen zum Beispiel auch ihr Fett weg. Doch neben dem schrägen Humor ist "The Addams Family" ein verdreht romantisches Stück mit mehreren Liebesgeschichten. Die Ehe zwischen Vampirin Morticia und ihrem heißblütigen Latin Lover Gomez steht auf der Kippe. Denn er hat sie angelogen, das kann Morticia nicht verzeihen. Während Onkel Fester gerade eine Fernbeziehung beginnt – er hat sich in den Mond verliebt.

Dieses Stück darf nicht zu zahm sein, aber auch nicht zu provokant. Die Gratwanderung gelingt in Detmold außerordentlich gut. Der Zombie-Butler Lurch ist eine stattlich-stumme Erscheinung, am Ende öffnet er Herz und Mund. Durch die Begegnung mit den schrägen Gestalten tauen auch die in bürgerlicher Steifheit vereisten Menschen wieder auf. Das alles erzählt das Stück mit schwung- und wirkungsvoller Musik von Andrew Lippa, mit Rock, Tango und großen Shownummern. Ein überwältigender Abend für alle Freunde des herzblutvollen schwarzen Humors.