Kurt-Tucholsky-Preis für Margarete Stokowski

Die Kolumnistin und Autorin Margarete Stokowski bekommt in diesem Jahr den mit 5.000 Euro dotierten Kurt-Tucholsky-Preis für literarische Publizistik. Ihre Kolumnen bei "Spiegel Online" zeichneten sich aus durch eine kompromisslose Entlarvung gesellschaftlicher Missstände, präzise Sprache und gekonnte Ironie, begründete die Jury am Samstag (14.09.2019) ihre Entscheidung. Damit stehe sie in der Tradition Tucholskys.

Stokowski hat ihre wichtigsten Texte in dem Buch "Die letzten Stunden des Patriarchats" publiziert. Aus Sicht der Jury verdeutlichte dieses Werk, " dass wir alle weit davon entfernt sind, in einer gerechten Gesellschaft zu leben ". In ihren Texten geht es häufig um Geschlechtergerechtigkeit.